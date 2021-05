Lutto per Romina Power: l’addio sui social è straziante. Poi la confessione

Romina Power ha vissuto un ennesimo lutto. Sui social ha postato una dedica in omaggio a una persona cara scomparsa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

I momenti difficili nella vita di Romina Power sono stati innumerevoli. Dalla perdita da piccolissima del padre, alla scomparsa della figlia Ylenia nel 1993. Nel 2011 anche la madre si spense. Lo scorso anno poi fu la volta della sorella Taryn.

A queste ferite indelebili si aggiunge un’ennesima perdita. A comunicarla Romina stessa dal suo account Instagram. La cantante cura il suo profilo trasformandolo in una sorta di diario personale. Seguita da ben 217 mila follower ogni giorno pubblica ricordi dal passato, momenti di vita quotidiana e scatti professionali. Inoltre di sovente utilizza i social per condividere messaggi di speranza in merito al ritrovamento della figlia scomparsa.

LEGGI ANCHE > Romina Power a sorpresa allarga la famiglia, il retroscena

Romina Power: omaggio a persona a lei cara scomparsa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

LEGGI ANCHE > Romina Power la foto che guarda al futuro con il sorriso-FOTO

Su Instagram Romina ha condiviso parole di dolore per la perdita di una persona a lei cara. La cantante ha detto addio a Ram Dass. Quest’ultimo era un guru di 88 anni. Nella didascalia al post ha poi ha rivelato di aver aver conosciuto l’uomo durante un ritiro spirituale alle Hawaii. Non manca poi una dedica commovente.

“Lui era amore. Come il suo maestro Neem Karoli Baba. Che abbia una favorevole reincarnazione”, le toccanti parole di Romina.

Inoltre su Instagram ha condiviso un altro post dai toni nostalgici. Ha pubblicato una foto del padre dal passato. Mancato quando era una bambina, la cantante lo ricorda nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Tra gli anni ’30 e ’50 il padre insieme alla madre erano due noti attori di Hollywood. Uomo stimato per il suo talento e il suo fascino si spense nel 1985.