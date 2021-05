“Così ci fai morire tutti”: “Donna Imma” in lingerie blocca Instagram. Stupenda Maria Pia Calzone

Maria Pia Calzone, in lingerie con tanto di corsetto e collant trasparenti, è un viaggio nel passato per una bellezza reale senza tempo: apoteosi di eros

Attrice elegante e intensa, Maria Pia Calzone affascina con la sua presenza interpretativa e lo charme fuori da ogni classificazione. Ricordata per il ruolo di “Immacolata Savastano” nella serie televisiva Gomorra, tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, tra i suoi attori che più hanno segnato i telespettatori, nonostante abbia partecipato soltanto alla prima stagione.

Se ciò non dovesse essere abbastanza esplicativo del suo carisma, basti aggiungere le diverse collaborazioni che vanta nella sua carriera, ultime quella con Ferzan Özpetek in “Napoli Velata” e Carlo Verdone in “Benedetta Follia“. Ma altre di notevole rilevanza hanno rivelato le sue doti recitative, come “Io che amo solo te“, diretto da Marco Ponti, e il suo sequel, “La cena di Natale“.

Un’aura e attrattiva che possiede sul set, come nella vita di tutti i giorni, che condivide su Instagram, dove ha un ottimo seguito. Proprio sul social, ha pubblicato uno scatto di elegante e travolgente sensualità, che veicola un messaggio attuale e quanto mai importante.

Maria Pia Calzone, bellezza reale senza tempo

Maria Pia Calzone lancia un messaggio su Instagram attraverso la sua sua immagine, o forse addirittura rappresentato da essa. Riportando una citazione del cantautore, musicista e attore Jacques Victor Joseph Higelin: “Prima dei cinquant’anni si è giovani e belli. Dopo si è belli“, si fa simbolo di un attualissimo tema.

Non ci sono età per la bellezza, e non solo la giovinezza può permettersi alcune vesti e intenzioni. La sensualità non ha periodi, ed è un concetto restituito nella sua massima espressione nello scatto pubblicato dall’attrice su Instagram.

All’età di 53 anni, esibisce tutto il suo fascino in un corsetto color crema, che evidenzia il punto vita e il décolleté, per un risultato elegantemente sexy. Il make up è leggero, e solamente il rossetto gioca un ruolo decisivo, mentre i capelli sono raccolti in un’acconciatura estremamente chic.

Intenta a indossare i collant, in uno dei gesti femminili più erotici, sfida le critiche ed esprime la propria opinione: “Non fatevi ingabbiare da quello che gli altri ritengono corretto o sensato o opportuno per voi“, anticipando le possibili contestazioni.

Ma prosegue: “La verità è che in questa foto, con questo busto e in questo momento, mentre la mia amica mi aiuta nella vestizione e mi scatta queste foto, io sono felice“. E bellissima, verrebbe da aggiungere.