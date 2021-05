Morgan ha avuto un incidente: le condizioni del cantante

Morgan è sparito dal 24 aprile dai social network e secondo un sito web avrebbe subìto un brutto incidente: ecco come sta il cantante

Secondo il sito web “Men on Wheels” Morgan avrebbe avuto un brutto incidente avvenuto a in centro a Milano lo scorso primo maggio. Il cantante caduto dal monopattino con cui si sposta in città avrebbe riportato brutte ferite e la rottura di due costole. Non è stato confermato ancora niente dal diretto interessato o da altre fonti ma fatto sta che non pubblica niente né su Facebook né su Instagram dallo scorso 24 aprile.

Quel giorno infatti Morgan ha risposto a un commento di un suo fan dicendogli che sarebbe ritornato a far parte della band dei Bluvertigo. Notizia bomba che aveva fatto sperare i seguaci del cantante in un reunion del gruppo entro la fine di quest’anno. Proprio dalla sala di registrazioni stava rientrando Morgan, al secolo Marco Castoldi, che sul suo monopattino non ha visto un tombino sporgente e ci è andato a sbattere sopra cadendo rovinosamente a terra. Si sarebbe poi subito rialzato e tornato a casa. Solo dopo avrebbe accusato i dolori della caduta e avrebbe cercato un ortopedico.

Le conseguenze dell’incidente in monopattino di Morgan

Sempre secondo il sito “Men on Wheels”, avrebbe addirittura aperto un canale su Clubhouse per cercare un ortopedico a Milano. Ma sebbene abbia forse fatto l’incidente e nonostante le costole fratturate, Marco Castoldi sarebbe ritornato sul social network di canali fatti di soli audio vocali per parlare di musica e arte e per rassicurare i suoi fan delle sue condizioni di salute. Questo è quanto riporta il sito web da cui è tratta la notizia ma se Morgan invece stesse preparando una sorpresa in grande stile per il ritorno nella storica band dei Bluvertigo?

Potrebbe essere che il silenzio sui social sia dovuto a questo, magari l’intero gruppo sta pensando a qualcosa di enorme, magari annuncerà un live, dato che molti cantanti stanno appunto confermando nuove date di concerti in arrivo come quello di Emma Marrone, che sarà all’Arena di Verona con un pubblico ridotto.