“Così aperto?” Il vedo non vedo di Nunzia De Girolamo che fa impazzire tutti – FOTO

Nunzia De Girolamo. L’ex politica, ora conduttrice di Ciao Maschio su Rai Uno, sta spopolando sul web. Il suo profilo Instagram è cliccatissimo e lei “nutre” con foto piccanti il suo pubblico più curioso

Nunzia De Girolamo è molto sensuale, sa di esserlo e gioca parecchio su web con questa sua caratteristica. Basta dare un’occhiata rapida al wall sulla sua pagina Instagram per vedere immagini di una donna sicura di sè, a cui piace apparire ed essere protagonista della scena, ma lo fa sempre con classe e originalità.

L’ultimo post ha stupito tutti, ha osato un po’ di più rispetto al solito. Propone uno scatto in cui ha la camicetta sbottonata, s’intravede il reggiseno e il suo sguardo, sfuggente, non è fisso in camera. “Sembra un pigiama ma non lo è. Che ne dite di questo rosa a pois?” – scrive in didascalia.

I fan della novella conduttrice Rai sono in visibilio e non mancano di lasciare messaggi di approvazione: “Così aperto? Sei stupenda” – commenta qualcuno. E ancora: “Non è un pò troppo?”, “Molto bello e femminile, e tu Nunzia ancora più affascinante e sensuale”,”Molto bello. Quello che sta sotto il rosa a pois ancora meglio”, “Ma da dove sei uscita? Altro che politica! Una sensualità travolgente”.

Nunzia De Girolamo: dalla politica alla tv

