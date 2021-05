L’agente è stato ucciso questo mercoledì pomeriggio (5 maggio). La vittima è morta per le ferite riportate.

Un agente di polizia è stato ucciso questo mercoledì pomeriggio nel centro della città di Avignone, nel dipartimento di Vaucluse, Francia meridionale. La vittima è stata presa di mira mentre era in servizio. Secondo quanto riportano i notiziari locali, la tragedia si è consumata questo mercoledì (5 maggio), intorno alle 18:30 di pomeriggio, quando il funzionario stava avviando con i colleghi un’operazione antidroga in borghese. Vani i tentativi di rianimazione da parte della SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) e dei soccorsi: l’alto funzionario è stato dichiarato morto sul posto a causa delle profonde ferite riportate.

Jean Cassex: polizia nazionale in lutto. Avviate le indagini:

Dalle fonti ufficiali si legge che la squadra del “Groupe départemental d’intervention stava pattugliando un noto punto vendita per un controllo.” L’operazione è scattata dopo “previo allarme su una potenziale transazione di droga.” La notizia è stata confermata dalle autorità locali, le cui dichiarazioni precisano che “uno dei sospetti ha impugnato una pistola e ha sparato contro la polizia, ferendo a morte un agente con due colpi“. I colleghi del funzionario, 40 anni, hanno risposto aprendo a loro volta il fuoco senza successo: l’assassino è riuscito a fuggire.

Il decesso dell’ufficiale è stato annunciato su Twitter dal premier ed ex sindaco di Prades Jean Cassex. Nel tweet il politico francese ha annunciato l’avvio dell’inchiesta e ha espresso sincere condoglianze all’entourage della vittima. Il post cita: “un nostro agente di polizia è morto questa sera ad Avignone mentre era in servizio. Il mio pensiero va ai suoi cari e alla grande famiglia della polizia nazionale, ancora una volta in lutto. […] Il caso non resterà impunito.”

Su Twitter, l’account ufficiale della Police Nationale annuncia la tragica notizia. Sul post, il simbolico logo della Marianne in bianco e nero, incorniciato da una toccante didascalia: “Una nuova tragedia ha colpito la polizia nazionale ad Avignone. Una famiglia distrutta. Colleghi duramente colpiti. Dolore e solidarietà.”

