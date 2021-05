Prima notte in carcere per la famiglia Ciontoli. Maria e la figlia Martina, in quarantena nell’infermeria, dormiranno nella stessa cella.

Dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato le condanne, la famiglia Ciontoli ha passato la prima notte in carcere. 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo ed ai due figli Federico e Martina. E’ arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì la decisione della Corte di Cassazione. Poche ore dopo Federico Ciontoli e il padre Antonio si sono presentati al carcere di Rebibbia. A causa del Covid però padre e figlio dovranno rimanere in isolamento per poi essere trasferiti in cella. Stessa situazione anche per Maria e Martina, che si trovano sempre al carcere di Rebibbia nella sezione femminile. Secondo quanto scritto da il Messaggero, le prime ore in carcere sono trascorse guardando la tv.

La richiesta di Antonio Ciontoli: “Posso stare stare in cella con mio figlio Federico?”

La Corte di Cassazione dopo 6 anni ha messo fine al processo per la morte di Marco Vannini. Il giovane è stato ucciso da un colpo di pistola la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre si trovava a casa della sua fidanzata Martina con la famiglia. Marco però quella sera poteva essere salvato, ma la chiamata in ritardo ai soccorsi ha causato la sua morte. Antonio Ciontoli, arrivato al carcere di Rebibbia, ha fatto una richiesta. “Posso stare in cella con mio figlio Federico?” Sarebbe stata questa la domanda fatta da parte di Antonio al direttore del carcere, spiegando che Federico è “solo un giovane”. La richiesta però è stata respinta.

“Giustizia è fatta, Marco riposa in pace”. Sono state queste le prime parole di mamma Marina dopo la sentenza della Cassazione che ha deciso la colpevolezza in via definitiva di Antonio Ciontoli. Nella giornata di ieri come promesso, Marina Conte insieme al marito ha portato sulla tomba del figlio un mazzo di fiori.