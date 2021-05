Il Principe Filippo è morto per una causa in particolare. Il referto

Sono state rese note le cause della morte del Principe Filippo di Edimburgo marito della Regina Elisabetta II d’Inghilterra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Sono state rese note le cause della morte del Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta II. La notizia è stata diffusa dal Daily Telegraph che era in possesso del referto di morte ratificato dal medico ufficiale di Buckingham Palace, la causa è da annoverare alla vecchiaia.

La notizia sembra essere banale e scontata considerato che Filippo è morto a 99 anni ma non è così in Inghilterra.

Il Regno Unito ha discusso molto sulla vicenda soprattutto per cercare di capire quali cause avessero portato alla morte del Duca marito della Regina Elisabetta.

Le ipotesi erano molteplici ma alla fine la vita ha fatto il suo corso e il cuore di Filippo ha smesso di battere per cause naturali.

Una morte naturale che sorprende gli inglesi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Per gli inglesi i membri della famiglia reale sono considerati quasi immortali e sulla morte del Principe Filippo si è dibattuto per diverse settimane, il referto medico finalmente è arrivato e tutti possono tirare un respiro di sollievo.

Il Principe è venuto a mancare il 9 aprile 2021 all’età di 99 anni, è stato accanto alla Regina Elisabetta per oltre 70 anni, l’ha supportata con discrezione in questo grande e paesante viaggio pieno di responsabilità in cui è stata catapultata da giovanissima.

Filippo ed Elisabetta si sono sposati nel 1947, Filippo rinunciò a tutto per lei, anche i suoi titoli regali e alle pretese sul trono greco, si convertito alla religione ortodossa e a quella anglicana.

Dal loro matrimonio sono nati Carlo (erede al trono), Anna, Edoardo e Andrea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

La morte del Principe è stata un momento difficile per la Royal Family già occupata con le vicende che vedono protagonisti i Duchi Sussex, Harry e Meghan. La coppia ha lasciato l’Inghilterra per trasferirsi in California, aspettano un secondo figlio ed hanno attaccato più volte la famiglia reale. L’ultima granata risale quando in una recente intervista rilasciata dalla Markle e dal marito a Oprah Winfrey si accusava la famiglia reale di razzismo.