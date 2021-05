Raimondo Todaro stupisce i suoi fan. In questa veste non lo avevamo mai visto: ecco cosa ha scelto di fare il ballerino

Raimondo Todaro è uno dei nomi più influenti del panorama televisivo e del ballo. Il maestro, infatti, ha accentuato la sua popolarità grazie alla sua ormai storica partecipazione al programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

È da anni uno degli insegnanti di ballo della trasmissione e grazie alla sua bravura, al suo talento ma anche al fascino indiscusso, che fa sognare i telespettatori di Rai 1. Quest’anno poi è stato grande protagonista. In coppia con Elisa Isoardi non sono mancati per loro i rumors che hanno alimentato il gossip intorno alla coppia formatasi per il programma. Molta complicità, entrambi single e belli come il sole.

Ma come spesso accade tutto fumo e niente arrosto. Tra di loro solo una bella intesa lavorativa. Lui si definisce single e pazzo per la sua bambina nata dal matrimonio con la collega e professionista di Amici Francesca Tocca. Ma oltre il ballo pare che per il bel Raimondo ci sia una nuova passione, qualcosa di così diverso e lontano dal ballo che lascia tutti senza parole.

Raimondo Todaro, in lui esplode una nuova passione

Raimondo Todaro fa cadere i panni di ballerino e veste quelli da pugile. Per il protagonista di Ballando con le Stelle esplode una nuova passione: la boxe. È stato lo stesso professionista a “confessarlo” in un post su Instagram.

Il bel Raimondo si è mostrato vicino al sacco con tanto di guantoni, pantaloncini e scarpette e un dorso nudo che ha fatto sognare il web. Si appoggia al sacco con l’aria stanca dopo gli allenamenti e abbassa lo sguardo. A corredo del post scrive soltanto: “new passion!”.

Tanti commenti di apprezzamento per lui e questa nuova passione, anche da parte di volti noti come Monica Leofreddi e Gianni Sperti che lo incitano ad andare avanti e chi propone addirittura di fare un incontro.

E così visto che questa sua nuova versione piace così tanto, Todaro ci delizia con un’altra foto scattata proprio mentre si allena. Il suo volto incastonato tra i guantoni chiusi in segno di difesa e lo sguardo da felino. “I colpi arrivano… l’importante è imparare a schivarli!” scrive a corredo il ballerino.