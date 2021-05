Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha paparazzato Can Yaman e Diletta Leotta che si scambiano effusioni hot sul lago di Como. C’è un ritorno di fiamma?

Diletta Leotta e Can Yaman stanno facendo sognare e traballare tantissimi italian* e non solo.

La coppia si era allontanata per un breve periodo e in molti hanno pensato che la storia fosse giunta al capolinea ma il Magazine Chi con direttore Alfonso Signorini è riuscito a scovare i due piccioncini in effusioni hot sul lago di Como.

I due sono a bordo piscina e soggiornano in uno splendido resort, i due sembrano rilassati e realmente felici, a discapito di tutte quelle voci che hanno ipotizzato che il loro amore fosse una trovata pubblicitaria.

