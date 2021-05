Rocio Morales, la bellezza in persona…e quel “sorriso inaspettato” – FOTO

Il grande amore di Raul Bova posta di nuovo: questa volta si tratta di un paio di scatti semplicemente da sogno!

Oltre ad essere una splendida attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola Rocio Morales è anche l’autrice di un fantastico libro.

Lo scorso 22 aprile è uscito il suo primo romanzo, intitolato ‘Un posto tutto mio‘: il libro racconta di una giovane donna spagnola chiamata Camilla, che ricevette in eredità dalla madre una parte di masseria situata in un piccolo paesino della Puglia. Nonostante fosse convinta di venire in Italia solo per vendere la proprietà, Camilla si convincerà a restare, malgrado i ricordi e la vita lasciata a Madrid.

La neo scrittrice è anche super attiva sui social: meno di un’ora fa ha pubblicato su Instagram un post pazzesco, l’avete visto?

Il web impazzisce per la nuova FOTO di Rocio: fascino ed eleganza pura!

La bellissima Rocio Morales ha condiviso con i suoi 519.000 followers un post composto da due scatti: Instagram è in subbuglio!

Nella didascalia ha scritto: “Sei in un sorriso inaspettato“.

Nella prima immagine la presentatrice guarda in basso mettendo gli occhiali da sole tra i denti; nel secondo scatto, invece, semplicemente sorride in modo super spontaneo.

Il post è stato un successo e, in qualche minuto, ha già ottenuto più di 1.700 mi piace e quasi 70 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti e apprezzamenti.

Tra i messaggi degli utenti si legge: “Che attrice di classe“, “Troppo bella, che eleganza“, “Il tuo sorriso è bellissimo“, oppure “Qualsiasi foto, qualsiasi posa sei stupenda“.