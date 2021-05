Rocio Munoz Morales stupisce tutti, rivelazione amara: “Mi mancava”

Rocio Munoz Morales ha stupito i fan con una confessione inaspettata sul suo ultimo progetto realizzato durante il lockdwon.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Attrice, conduttrice, modella e ballerina spagnola. La bellissima Rocio Munoz Morales è nota per il suo talento e la sua bellezza. Il suo volto è diventato conosciuto al pubblico a seguito della sua partecipazione nella pellicola “Immaturi – Il viaggio”, dove ha recitato al fianco di Raoul Bova. E’ proprio con il noto attore che ha poi intercorso una storia d’amore.

Di recente l’attrice spagnola ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv in cui ha rivelato una confessione inaspettata. Accanto alla sua attività nel mondo dello spettacolo ha appena debuttato in libreria con il volume “Un posto tutto mio”. Proprio su libro ha rilasciato inedite indiscrezioni.

LEGGI ANCHE > Rocío Muñoz Morales, primo piano incantevole: eleganza e sensualità – FOTO

Rocio Munoz Morales: rivelazioni inaspettate sul nuovo libro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

LEGGI ANCHE > Rocio Munoz Morales sempre più bella, spunta un like speciale-FOTO

La confessione di Rocio Mounoz Morale si riferisce proprio alla sua nuova uscita. L’attrice ha infatti confessato come è nato il progetto. Il libro è stato infatti realizzato da Rocio durante il primo lockdown. Come tutto lo spettacolo si è trovata in ferma. Una condizione che l’ha fatta sentire spenta e priva di ispirazione.

Costretta a casa l’attrice ha svelato di aver sentito il bisogno di esprimersi. “Mi mancava quella linfa vitale che mi ricaricava tutti i giorni”, le parole della Morale. Dalla negatività è sorto una aspetto positivo. Avendo più tempo ha dato vita a un nuovo progetto.

Il momento di stop ha portato la compagna di Raul Bova a immergersi nella scrittura dando alla luce il nuovo romanzo. Protagonista del libro è una donna. Si tratta di Camilla. La sua personalità è molto forte e solare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Prossimamente l’attrice ritornerà sugli schermi con il programma “Giustizia per tutti”, previsto su Canale 5 in autunno.