Storie Italiane, dopo anni di silenzio lo sfogo: “Cosa ne sanno questi?”

In occasione della giornata internazionale contro la pedofilia, a Storie Italiane Giada e un’attrice nota raccontano i loro fatti, i dettagli

A Storie Italiane la conduttrice Eleonora Daniele sta affrontando un argomento molto importante: la pedofilia. Tra gli ospiti in diretta c’è Giada, la ragazza che ha subito abusi da parte di un prete nel 2012. “Se voi in questo momento mi vedete anche molto fredda quando parlo di questi fatti – spiega la vittima – perché nel tempo la mia mente si dissocia da questi eventi per sopravvivere – continua – se non attivo questa cosa io…”. La Daniele la interrompe per chiedere ad un’altra ospite in studio: “Anche a te è successa la stessa cosa?”.

Storie italiane: il racconto di Enrica Bonaccorti

“Ma certo Eleonora, qua qualche mese fa mi è proprio scappato – inizia a raccontare Enrica Bonaccorti – mi è proprio sfuggito sentendo proprio il racconto di Giada”. La conduttrice e attrice ha subito un abuso quando era piccola, ma all’epoca non ha mai proferito parola con nessuno. “Sentendo il suo racconto – si riferisce a Giada – sentendo la descrizione di quello che lei provava, ho sentito e ricordato quello che anche io ho provato quando anche io sono stata molestata da piccola, ero ancora più piccola di te”. La Bonaccorti si lascia andare e si sfoga in pubblico senza barriere: “Una si irrigidisce, cosa ne sanno questi? – continua – Cosa ne sanno? E tutto questo ti rimane dentro e per salvarti devi staccarti da questo e lo devi guardare da fuori”. La donna ha poi spiegato che all’epoca dei fatti non si denunciava e non si parlava con nessuno dell’accaduto, lei infatti non ha mai partecipato a manifestazioni o talk inerenti all’argomento.

Nessuna differenza

“Ma anche adesso è così – sottolinea l’attrice – io trovo poca differenza tra adesso e sessant’anni fa, io parlavo degli anni ’50 e non capisco perché non si riesca ad andare avanti”. Poi l’appello da parte dell’ospite in studio: “Se si sentisse da parte della cittadinanza che le leggi sono molto severe e che c’è un disdegno sociale e una condanna sociale forte – afferma – forse anche quelli che stanno per commettere qualcosa direbbero no perché poi vado in galera per tutta la vita”. I domiciliari non dovrebbero esistere per questa cerchia di persone.

La Daniele ha poi fatto un in bocca al lupo a Giada affinché riesca a superare tutta la sofferenza di questi anni e possa vincere la battaglia iniziata nel 2012.