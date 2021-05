Un Posto al Sole anticipazioni 6 maggio: brutte notizie per Michele. Silvia, intanto, riceverà un caloroso bentornato da parte di un cliente molto curioso al Vulcano

Roberto è sempre più in crisi per quello che sta succedendo ai suoi Cantieri, e con l’aiuto di Franco Boschi sta cercando di arrivare in fondo alla questione. Dopo la decisione che ha preso, proverà a portare avanti il suo piano estremo cercando di ridurre i danni che potrebbero colpire i Cantieri e i suoi operai.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

La fine dei Cantieri avrà ripercussioni anche su Alberto, perché come sappiamo portano il nome della sua famiglia. Ci saranno delle ripercussioni imprevedibili su di lui e questa cosa potrebbe un po’ smuovere le acque, e magari chissà, aiutarli ad arrivare ad un punto di questa intricata questione.

Silvia è tornata a Napoli dopo la sua breve gita di famiglia ad Indaca e, rientrata al Vulcano, dovrà reagire ad un’inattesa e brutta notizia di Michele. Intanto, però, avrà un caloroso bentornato da un nuovo cliente del Vulcano che è sempre molto gentile con lei.