Uomini e Donne anticipazioni 4 maggio: colpo di fulmine inaspettato. Intanto il trono di Massimiliano procede e le cose con Eugenia e Vanessa si fanno sempre più difficili

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più seguiti della Mediaset. Dopo la prima settimana dedicata alla frequentazione tra Aldo e Gemma Galgani, che oramai da tanti anni sta cercando l’amore, vediamo Samantha Curcio sempre più divisa tra Alessio e Bohdan che sperano entrambi di essere la scelta della bellissima tronista che oramai è sempre più vicina alla fatidica decisione. Secondo le anticipazioni dal Vicolo delle News, la puntata di oggi avrà invece come protagonisti Amodio e Francesca.

Uomini e Donne, colpo di fulmine in corso. Intanto molte novità

Samantha a Uomini e Donne (Instagram @uominiedonne)Amodio e Francesca pare che si siano presi un vero e proprio colpo di fulmine. La frequentazione, tra di due, procede sempre di più a gonfie vele e dopo aver festeggiato il primo mese dalla loro frequentazione, si siederanno al centro dello studio per raccontare come stanno andando le cose tra di loro. Tutto va bene ma Amodio è spesso geloso di Francesca, vorrebbe accompagnarla fuori città e nei suoi vari spostamenti di lavoro, ma lei è sempre stata molto indipendente e questo è il loro unico problema tra di loro per il momento ma sono sicuri di poterci lavorare.

Intanto, colpo di scena: dopo tantissime insistenze, Sara ha accettato di uscire con Biagio. Dunque, lui non porterà più avanti la frequentazione che aveva in corso con l’altra signora del parterre femminile. Questa storia riuscirà a durare anche fuori dal programma contro ogni previsione?