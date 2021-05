La favolosa cestista, modella e influencer ha pubblicato delle stories mentre prende il sole nel giardino di casa sua: prova costume superata!

La fantastica ex gieffina ha pubblicato due stories mentre prende il sole del giardino di casa sua in totale relax.

Nel primo video si inquadra a mezzo busto con un viso struccato, ma bello da far invidia al mondo.

La storia comincia mostrando Valentina, detta ‘la Vignalona‘ per via della sua altezza, che scuote la testa per togliere i capelli che le scendono davanti alla faccia e poi prosegue con lo zoom sul suo volto, mentre fa una smorfia buffa tipica del suo carattere giocherellone e autoironico.

L’ex fidanzata di Stefano Laudoni è semplicemente divina e le sue IG stories sono pane quotidiano per tutti i followers che la stimano e la ammirano.

Ecco, invece, il secondo video mentre è sdraiata sotto ai raggi del sole…

Valentina Vignali e quelle curve che ti fanno sbandare: ecco perché dicono che il sole bacia i belli…

La seconda storia pubblicata sotto ai raggi del sole è stata condivisa circa nove ore fa: si tratta di un ‘boomerang’ in cui Valentina muove il bacino e le gambe a destra e a sinistra.

La Vignali si copre il viso con una mano, come a volersi proteggere dal sole accecante, e mostra il suo fisico divino sdraiato su un telo nel suo giardino.

Il costumino è bellissimo e le dona molto: è composto dal reggiseno che presenta dei ricami di pizzo ed uno slip nero.

Dopo queste IG stories per i fan non c’è stato scampo: li ha fatti innamorare tutti!