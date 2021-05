Workout mercoledì: gambe con Maddalena Corvaglia -VIDEO

Pronti per allenarvi? Oggi vi sveleremo degli esercizi da fare in casa per tonificare le gambe, ecco il workout del mercoledì

Siamo già a metà settimana, manca ancora un po’ al weekend e per non pensarci cosa fare? Allenarsi in modo semplice e veloce. Le belle giornate tardano ad arrivare quindi se non avete la possibilità di fare una corsa o una camminata, perché non seguire un percorso da fare in casa? Maddalena Corvaglia vi consiglia un workout divertente e dinamico per tonificare le gambe. E allora seguiteci e scoprite cosa ha in serbo per voi l’ex velina.

Workout mercoledì: come tonificare le gambe -VIDEO

Il circuito di Maddalena Corvaglia comprende tre esercizi da fare in casa, in giardino o in un parco. Ecco di cosa si tratta:

esercizio numero uno: Squat da ripetere per 10 volte; esercizio numero due: Lounge alternati da ripetere per 10 volte; esercizio numero tre: slanci 10 per gamba.

Il workout spiegato dall’ex velina è facile e veloce, il suo consiglio? Farlo almeno tre o quattro volte a settimana così da attivare continuamente i muscoli delle gambe e dei glutei. Fate ben attenzione, prima di iniziare riscaldatevi almeno per dieci minuti e a fine allenamento dedicatevi allo stretching.

Inoltre se decidete di allenarvi in modo costante è consigliabile seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Un nutrizionista potrà aiutarvi in questo percorso che all’inizio vi sembrerà impossibile ma una volta iniziato non potrete più abbandonarlo. Allora vi siete convinti? E’ sempre il momento giusto per cominciare.