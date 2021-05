Parte il toto-nomi per la conduzione di X-Factor dopo l’abbandono di Alessandro Cattelan. C’è un nome su tutti che primeggia ed è una donna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Come in ogni primavera che si rispetti impazzano i toto-nomi per i nuovi palinsesti televisivi. Si pensa già al prossimo autunno tra conferme e sostituzioni importanti. Tra i tanti programmi di interesse c’è anche X-Factor, il talent dedicato al canto in onda da diversi anni su Sky.

Per la prossima edizione ci sarà un cambiamento epocale per il programma che da quando è nelle mani di Sky è sempre stato condotto da Alessandro Cattelan. Lui per la prossima stagione non ci sarà. Come ha detto nell’ultima puntata di X-Factor 2020 abbandona la rete per passare in Rai. Ed ecco quindi che la curiosità impazza su chi potrebbe essere il suo sostituto.

Grande incertezza quest’anno sul timoniere del talent più che sulla giuria che al momento pare essere confermata rispetto alle presenze dello scorso anno con Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Tante le voci circolate già in questo periodo ma pare esserci, ora, uno tra tutti che sarebbe quasi sicuro. Una bella e interessante sorpresa per la gara di talenti.

X-Factor, c’è il nome del nuovo conduttore: una donna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Molte le ipotesi fino ad ora che erano state fatte sul futuro presentatore di X-Factor. Chi prenderà in mano il timone dopo Cattelan? E’ circolato il nome di Marco Maccarini, poi quello di Hell Raton che sarebbe passato dalla giuria alla conduzione, come quello di Tommaso Paradiso, fino al ritorno di Fedez, questa volta alla conduzione dopo il grande successo di Lol.

Niente di tutto questo secondo TVBlog che dà quasi per certo il nome di Lodovica Comello, la presentatrice che si è fatta molto amare con la conduzione di Italia’s Got Talent. Il suo nome, del resto, era spuntato già lo scorso anno quando Alessandro Cattelan si era dovuto assentare dal programma per qualche puntata per via del Covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍿Lodovica Comello🍿 (@lodocomello)

La diretta interessata cosa dice? “È un programma che mi piace tantissimo, ne sono la prima fan – ha precisato alla presentazione di IGT – Detto questo, posso dire che io ancora non so nulla, non so se decideranno di chiamarmi, di contare su di me. Sono qui, sono in attesa, se sarà sarò onorata della proposta”. E allora non ci resta che aspettare che arrivi o meno questa conferma.