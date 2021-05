Accadde oggi, 6 Maggio. La Torre Eiffel ufficialmente aperta al pubblico

Accadde oggi. Il 6 Maggio è il 126° giorno del calendario gregoriano. Mancano 239 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 6 Maggio è la Giornata internazionale contro le diete, nata per schierarsi contro l’ossessione per un particolare tipo di canone estetico e la tirannia di regimi alimentari sbagliati e non salutari. Si ricordano San Giovanni evangelista, San Domenico Savio, San Lucio di Cirene, e la Beata Maria Caterina di Santa Rosa Troiani, fondatrice delle Suore francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 5 Maggio. Morte dell’imperatore Napoleone Bonaparte – VIDEO

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Clooney🔵 (@ggeorgeclooney.official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 4 Maggio. Anniversario dell’Istituzione dell’Esercito Italiano – VIDEO

1536 – Re Enrico VIII ordina di porre una Bibbia tradotta in lingua inglese in tutte le chiese del regno

1682 – Luigi XIV di Francia sposta la sua corte a Versailles

1758 – Nasce il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre

1840 – Entra in circolazione in Inghilterra il primo francobollo della storia: il Penny Black

1851 – Viene brevettato il frigorifero

1854 – La Traviata di Giuseppe Verdi viene riproposta a Venezia nel Teatro San Benedetto: un successo strepitoso dopo il fiasco dell’anno precedente

1856 – Nasce il padre della psicanalisi Sigmund Freud

1861 – Nasce il poeta indiano, premio Nobel, Rabindranath Tagor

1895 – Nasce l’attore Rodolfo Valentino

1868 – Nasce l’ultimo zar russo, Nikolaj II Romanov

1889 – La Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi

1906 – Prima edizione in Sicilia della Targa Florio, famosa corsa automobilistica

1910 – Giorgio V, nonno della regina Elisabetta II, diventa re del Regno Unito a seguito della morte del padre

1915 – Nasce l’attore e regista Orson Welles

Accadde oggi, 6 Maggio. I fatti più importanti nella storia

1937 – Nasce l’ex pugile statunitense Rubin Carter

1940 – John Steinbeck riceve il Premio Pulitzer per il romanzo Furore

1949 – Muore il poeta, saggista, commediografo, premio Nobel, Maurice Maeterlinck

1952 – Muore l’educatrice italiana Maria Montessori

1953 – Nasce l’ex primo ministri britannico Tony Blair

1954 – Roger Bannister diventa il primo uomo a percorrere il miglio in meno di quattro minuti

1961 – Nasce l’attore e il regista George Clooney

1962 – Antonio Segni viene eletto quarto Presidente della Repubblica Italiana

1963 – Nasce la ballerina Alessandra Ferri

1967 – Le attrici Claudia Cardinale e Antonella Lualdi, entrano per la prima volta nello Stato Vaticano indossando delle minigonne, ricevute da papa Paolo VI

1973 – Il Senato statunitense inizia l’inchiesta sullo Scandalo Watergate

1976 – Terremoto del Friuli: oltre mille morti

1992 – Muore l’attrice tedesca Marlene Dietrich

1994 – Inaugurazione dell’Eurotunnel sotto La Manica che collega l’Inghilterra alla Francia da parte della regina Elisabetta II del Regno Unito e il presidente francese François Mitterrand

1998 – La Società Sportiva Lazio è la prima squadra di calcio italiana ad essere quotata alla Borsa di Milano

2004 – Trasmessa in televisione l’ultimo episodio della famosissima sitcom Friends

2006 – Muore Lillian Asplund, l’ultima testimone oculare del naufragio del Titanic ancora in vita (all’epoca della tragedia aveva sei anni)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Friends (@friends)

2007 – Ballottaggio tra Ségolène Royal e Nicolas Sarkozy per le elezioni presidenziali francesi. Vittoria di quest’ultimo

2008 – Aung San Suu Kyi premiata con la medaglia d’onore

2012 – François Hollande è il 24º presidente della Repubblica Francese

2013 – Muore l’ex primo ministro Giulio Andreotti