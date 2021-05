Achille Lauro “ferito”: sconvolgente quello che è accaduto

Achille Lauro “ferito”: quello che è accaduto ha sconvolto il cantante, il quale ha deciso di pubblicare un lungo sfogo su Instagram

Uno sfogo durissimo, quello recentemente pubblicato da Achille Lauro sui social. Il cantante, di recente, è stato spesso accusato di non esporsi e di non partecipare alla battaglia per far valere i diritti dei lavoratori dello spettacolo. Un’accusa che l’artista ha respinto di buon grado, fornendo tutte le motivazioni del caso ai followers.

“Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo“: così esordisce Lauro nel suo lungo sfogo, postato poche ore fa. La sua riflessione è poi proseguita con un elenco di tutte le critiche che gli sono state mosse: critiche che il cantante non ha digerito e che lo hanno davvero ferito.

Achille Lauro “ferito”: quello che è accaduto è sconvolgente

“Mi hanno detto che il trucco è solamente appropriarsi di qualcosa che non mi appartiene. Mi hanno dato dell’omofobo dopo anni che mi danno del “frocio” per un commento riferito alla solidarietà sui lavoratori, pensando di offendermi!“: le parole di Achille Lauro sono eloquenti ed esprimono con estrema chiarezza il dolore del cantante. Attaccato fin dagli esordi per la propria arte – senza dubbio fuori dagli schemi – e per le canzoni proposte, negli ultimi mesi le critiche si sono spinte oltre, toccando degli argomenti che stanno molto a cuore all’artista.

“Da anni investo denaro, tempo e impegno per la tutela dei diritti umani” – ha proseguito l’artista, che non è riuscito ad accettare certe insinuazioni – “Per chi non mi conosce ci tengo a ricordare che lo faccio da quando non avevo una lira, perché sono cresciuto tra gli emarginati e i reietti“. Frasi che colpiscono e che, al contempo, tentano di aprire gli occhi ai numerosi fan, che probabilmente gli hanno rimproverato di non aver battagliato attraverso gesti eclatanti, come ha fatto il collega Fedez.

Lauro ha poi chiosato il suo lungo sfogo con queste parole: “Attenzione perché la realtà non è solo quella che vedete su giornali e tv, e dietro quelle storie, molto spesso, ci sono vite vere fatte di sofferenza, valori e battaglie“.