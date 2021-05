La Stephens è magnifica in canotta con il lato A completamente in vista e un sorriso che incanta tutto il web

Ainett Stephens è splendida, la ex gatta nera è rimasta uguale a com’era anni fa quando calcava le scene della televisione italiana. Oggi però vive in Spagna con il marito e il figlio. Al momento lavora molto sui social dove è attiva costantemente, pubblica spesso i suoi contenuti molto apprezzati dal web. Su instagram vanta 226 mila followers, che non sono pochi.

Ainett Stephens e la canotta a pois che incanta

La Stephens nonostante sia lontana dalla televisione e dall’Italia da anni, fa comunque parlare di se. La sua bellezza è motivo di attenzione per il pubblico. Nell’ultima foto su instagram appare radiosa con una canotta a pois indosso che risalta il suo lato A. Recentemente la bellissima showgirl è stata ospite a Verissimo dove ha parlato del suo passato in tv e di suo figlio. L’ex gatta nera de Il mercante in fiera ha vissuto un momento difficile della sua sfera privata, ha confidato questo momento a Silvia Toffanin. Si tratta del suo amato figlio Christopher che a 2 anni ha smesso di parlare. Dopo aver destato la preoccupazione di mamma e papà. Il bambino è stato sottoposto chiaramente a degli accertamenti ed esami che hanno portato ad una diagnosi totalmente inaspettata.

Il bambino infatti è stato definito con un disturbo dello spettro autistico. Per la Stpehens e suo marito è stato un momento difficile, una diagnosi che nessun genitori vuole sentire. La vita della showgirl da quel momento è cambiata drasticamente. Infatti il motivo principale per cui ha preso le distanza dal mondo dello spettacolo è proprio per questo, per poter stare più vicino al figlio. Inizialmente Ainett ha spiegato che non è stato facile e si è rifugiata nella preghiera per andare avanti. Ha trovato la forza per suo figlio e ora spera che lui possa crescere bene e sviluppare le sua capacità.

La Stephens però ha affrontato prima di questo un’altro momento molto difficile, la scomparsa della mamma e la sorella che è avvenuta in circostanze misteriose. Erano andate in Trinidad per vendere prodotti per capelli e sono scomparse nel nulla. Le ipotesi sono molte, potrebbero essere state uccise o altro. Ma lei conserva la speranza di poterle rincontrare un giorno. Non è certo stata una vita facile dunque per la Stephens tra la mamma, la sorella e ora il figlio. Ma lei va avanti con il sorriso e si fa forza.