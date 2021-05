Alberto Angela e Raoul Bova sono i protagonisti del mercoledì televisivo italiano. Chi avrà avuto la meglio in termini di share? Tutte le informazioni sui dati di ascolto

La battaglia dell’auditel tra Rai e Mediaset è stata combattuta ieri, mercoledì 5 maggio, giocando le carte migliori. Da un lato, sulla rete ammiraglia della tv di stato, è andato in onda il programma Ulisse – il piacere della scoperta, condotto dal divulgatore culturale Alberto Angela, con una puntata dedicata al mondo degli Etruschi. Come lui stesso ha sottolineato su Instagram sono “un popolo all’origine della nostra storia, rappresenta le radici della nostra civiltà. E proprio per questo dobbiamo conoscerlo meglio, valorizzare e tutelare”.

Canale 5 ha risposto anche questa settimana con la fiction Buongiorno, mamma! in cui è protagonista Raoul Bova, attore apprezzato per il fascino e la capacità di cimentarsi sempre in ruoli poliedrici. La serie che s’incentra sulle vicende della famiglia Borghi ha riscontrato nelle puntate precedenti ottimi risultati di share. Chi avrà avuto la meglio?

Alberto Angela e Raoul Bova: battaglia di ascolti. Il vincitore

Battaglia a suon di dati auditel ieri sera tra Alberto Angela e Raoul Bova. Quali sono state le preferenze del pubblico italiano? Rai e Mediaset hanno messo in campo due “pezzi da novanta” per informare e intrattenere durante il mercoledì sera. Il divulgatore scientifico-culturale è sempre stato apprezzato e seguitissimo in tutto il suo percorso televisivo. Stessa cosa si può dire dell’attore romano che, nelle sue apparizioni tra fiction e lungometraggi, ha saputo accaparrarsi l’attenzione di uno stuolo di fan variegato.

Ulisse – il piacere della scoperta ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.883.000 spettatori pari al 12.9% di share. Raoul Bova fa meglio, vincendo lo scontro televisivo: 3.474.000 spettatori per uno share del 16.5% .

Su Rai3 è andata in onda una certezza, la trasmissione di servizio sociale Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli, che sia piazza al secondo posto con 2.983.000 spettatori (share del 13.7%).

Cosa hanno trasmesso le reti concorrenti? Rai2 ha proposto Il Sole è Anche una Stella con 1.035.000 spettatori, pari al 4.2% di share. Italia 1 ha risposto con Geostorm: 1.434.000 spettatori (6.2% di share). Su Rete4, Zona Bianca totalizza 764.000 spettatori con il 3.8% di share.