Alberto Matano, lo scontro con la collega per la vicenda di Denise Pipitone

Da quando il caso Denise Pipitone si è riaperto non si fa che parlarne in tv, soprattutto Chi l’ha visto? e La vita in diretta che sono stati protagonisti di un diverbio.

Dopo il caso Olesya Rostova che ha tenuto incollati gli italiani ai giornali in attesa dell’esito del DNA, augurandosi che la vicenda della scomparsa di Denise Pipitone potesse avere un lieto fine, è tornato alla ribalta il rapimento avvenuto 17 anni fa a Mazara del vallo.

In televisione, negli ultimi mesi, si è tornato a parlare senza sosta di Denise soprattutto in trasmissioni come La vita in diretta, Pomeriggio 5 o Chi l’ha visto? Quest’ultimo, con Federica Sciarelli, in realtà, ha sempre trattato del caso anche nei momenti in cui non era più in prima pagina, mantenendo un filo diretto con Piera Maggio.

L’attacco di Federica Sciarelli a Alberto Matano

Stando a quanto emerso da Vigilanza tv, la conduttrice di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli si sarebbe lamentata con l’Ad Rai Fabrizio Salini riguardo il programma di Rai uno, La vita in diretta e al modo in cui è stato gestito il caso Denise Pipitone da Alberto Matano.

La Sciarelli avrebbe sottolineato il suo approccio giornalistico asettico e privo di giornalismi a differenza di quello avuto dall’ex mezzo busto del TG1.

Un atteggiamento mirato alla spettacolarizzazione, forse perché in onda nella stessa fascia oraria di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso che usa gli stessi toni per parlare del caso Pipitone.

Per ora non è arrivata nessuna replica da parte di Alberto Matano che precedentemente aveva anche ringraziato Federica Sciarelli per il lavoro svolto settimanalmente con Chi l’ha visto?