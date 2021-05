La relazione tra Martina e Aka7even ha tenuto incollati i telespettatori di Amici. Ormai giunta al termine arriva la conferma che la ballerina si frequenta con un altro allievo: di chi si tratta

Un’edizione di Amici particolarmente ricca di gossip, in seguito alla nascita di diverse coppie all’interno della scuola. Una delle storie che più ha appassionato il pubblico per la sua complessità è quella che ha visto come protagonisti Martina e Aka7even. La coppia è nata e scoppiata nel corso del programma dove la ballerina ha deciso di allontanarsi dal cantante con grande sofferenza di quest’ultimo. La nascita di un triangolo amoroso che vedeva coinvolto anche il cantante Raffaele non ha facilitato la situazione, nonostante i tre abbiano successivamente raggiunto uno stato di convivenza civile. Ora però le cose sembrano essersi evolute.

Martina e Raffaele, arriva la conferma della frequentazione

Mentre Aka7even è riuscito a raggiungere la semifinale lo stesso non si può dire per Martina e Raffaele, eliminati nel corso del serale. Una volta usciti dal programma inevitabilmente si è tornato a parlare della vicenda che li ha visti coinvolti. In particolare la ballerina, ospite a Verissimo, ha dichiarato di volere ancora bene ad Aka con la quale ha cercato di rimanere in buoni rapporti. “Non mi pento di nulla“, ha sottolineato facendo riferimento anche al suo avvicinamento nei confronti di Raffaele.

In molti si sono chiesti se una volta usciti i due abbiano deciso di provare a frequentarsi seriamente. Ebbene, sembra proprio di sì. A confessarlo è stato proprio il cantante che ha voluto ribadire come non abbia voluto intromettersi nella coppia, composta da due suoi amici. “Ho deciso di restarne fuori e lasciare che si chiarissero loro. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori” ha dichiarato in un’intervista a Coming Soon.

Ad oggi quali sono i rapporti tra Raffaele e Martina? “Nella casa è stata una persona fondamentale per me. Ad oggi posso dirti che stiamo imparando a conoscerci“, ha rivelato il cantante.

Nessun probabile ritorno di fiamma quindi tra la ballerina e Aka7even che preferisce incanalare i suoi sentimenti nella musica. Il brano scritto proprio ispirandosi alla sua storia con Martina, “Mi manchi“, ha conquistato il disco d’oro ed è uno dei singoli più ascoltati su Spotify. Come trasformare il dolore in arte, i cantautori questo lo sanno fare bene.