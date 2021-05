Amici, (SPOILER TOTALE) svelato chi vince: tutto sulla finale

E’ andata in onda oggi la registrazione della semifinale di Amici 20 che ha decretato quali saranno i finalisti che si contenderanno la vittoria.

Come ogni venerdì si è registrata la puntata del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda domani sera in prima serata su Canale 5.

Si tratta della semifinale, dunque gli allievi che passeranno indenni l’ottava puntata approderanno in finale e si contenderanno la vittoria del montepremi e del programma.

Ancora in lizza ci sono 3 ballerini e 4 cantanti: per la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono in gara Giulia Stabile e Aka7even, per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano Serena marchese, Deddy e Sangiovanni, per Arisa e Lorella Cuccarini invece Alessandro Cavallo e Tancredi.

Ecco i finalisti di Amici 20

La prima sfida riguarda il circuito canto: Aka7even vince due volte contro Tancredi mentre Sangiovanni contro Aka7even. Quest’ultimo avendo conquistato due punti è il primo finalista.

La seconda sfida riguarda il circuito danza: lessandro ha vinto contro Serena, Giulia ha vinto contro Alessandro, Serena ha vinto contro Alessandro. Tutti ad un punto quindi c’è stata una quarta sfida tra Alessandro e Giulia vinta da quest’ultima che è la seconda finalista.

La terza sfida riguarda il circuito canto: Tancredi e Sangiovanni si sono sfidate più volte e quest’ultimo ha vinto il confronto che vince anche contro Deddy e viene eletto terzo finalista.

Serena, Alessandro, Deddy e Tancredi tornano in casetta in attesa del verdetto comunicato da Maria De Filippi che svelerà chi sarà il quarto finalista.