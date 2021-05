Andrea Zenga, la confessione su Rosalinda che non ti aspetti – FOTO

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati tra i personaggi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e nella casa più spiata d’Italia si sono conosciuti e amati: ultimamente lui ha fatto una confessione su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, quinta e ultima edizione. Negli ultimi giorni il figlio dell’ex portiere dell’Inter e Adua Del Vesco sono stati intervistati durante un programma radiofonico chiamato Turchesando di Turchese Baracchi. Tra i vari argomenti affrontati c’è stato anche lo scherzo delle Iene che lui ha fatto alla sua fidanzata.

Inoltre ha fatto una confessione su di lei che nessuno si aspettava, affermando anche cosa ha patito quando lei non rispondeva alle sue ripetute chiamate al cellulare. Durante l’intervista alla radio, l’attrice ha di nuovo ribadito di aver provato una forte gelosia per Zenga, non essendo anche di natura molto flessibile con i propri partner.

LEGGI ANCHE -> Tale e Quale Show, c’è un colpo di scena: cambio tra i giudici e rivelato il presentatore

La rivelazione spiazzante di Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò

Per vederlo vai su Successivo