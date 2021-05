La meravigliosa conduttrice televisiva e radiofonica italiana ha pubblicato una foto che la immortala in una complicata posizione di yoga.

Oggi per la bella presentatrice è stata una giornata piena: è cominciata, come mostrato in questa IG story, con un eccellente trucco e parrucco; successivamente la Leotta si è dedicata allo yoga ed ha cenato in un ristorante di sushi, come ripreso nella sua ultima storia di Instagram.

Diletta è seguita sui social ogni giorno sempre di più ed è diventato ormai indispensabile per i fan sapere come la conduttrice trascorre le sue giornate.

Il suo esercito di followers, che al momento conta più di 7,7 milioni di utenti, è andato in subbuglio alla vista di una sua immagine mentre fa yoga, con indosso negli abiti aderenti come fossero una seconda pelle: ecco lo scatto…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ritorno di fiamma per Diletta Leotta e Can Yaman? I due fotografati in effusioni hot

Diletta Leotta e la sua provocante posizione di yoga: per i seguaci è puro spettacolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Esplosioni in corso” Diletta Leotta, bella e fine: qualcosa di divino – FOTO

Il post di Diletta Leotta, condiviso circa tre ore fa, è già diventato virale: ha ricevuto quasi 400.000 mi piace e più di 2.000 commenti.

Tra i messaggi degli utenti spicca un simpatico commento di un suo fan, che le scrive: “Avanti gladiatori…avanti con lo zoom“.

Nella didascalia del post la presentatrice ha scritto una frase profonda e veritiera: “Lo yoga insegna a modificare ciò che non può essere accettato e ad accettare ciò che non può essere modificato“.

E voi siete d’accordo?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La Leotta indossa un aderente coordinato verde, composto da un crop – top ed un paio di leggings: l’outfit sportivo risalta le sue fantastiche forme!