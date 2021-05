Barbara D’Urso, un altro programma chiude i battenti: il motivo clamoroso

Dopo la chiusura di “Live – Non è la D’Urso”, un altro programma di Barbara D’Urso chiude i battenti: i motivi che hanno causato l’improrogabile decisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Una stagione non particolarmente favorevole per Barbara D’Urso, quella che si appresta a concludersi. La conduttrice, da anni volto di punta della rete ammiraglia di Mediaset, sta progressivamente perdendo consensi, come dimostrano i dati auditel. Le sue trasmissioni non registrano più il successo di un tempo: il format di “Live – Non è la D’Urso”, chiuso anticipatamente a causa dei bassi ascolti, non è infatti stato rinnovato.

Nelle ultime ore, tuttavia, le batoste per la conduttrice partenopea non sarebbero affatto finite. Il noto portale Dagospia ha infatti diffuso una notizia che, oramai, attende solo la conferma dei vertici Mediaset: un altro noto programma della D’Urso è destinato a chiudere i battenti.

LEGGI ANCHE —> Batosta per Barbara D’Urso, ancora chiusure in anticipo: ai ferri corti con Mediaset?

Barbara D’Urso, un altro programma chiude i battenti: il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

LEGGI ANCHE —> Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e la stoccata a Fedez: “Mi disse cose terribili”

Dopo la chiusura anticipata di “Live – Non è la D’Urso”, la stessa sorte potrebbe presto toccare ad un programma storico della conduttrice. Stiamo parlando di “Domenica Live“, il talk show della domenica che va in onda dalle ore 14.35 alle 18.45, su Canale Cinque. Il noto portale Dagospia ha reso nota la notizia che molti già temevano: a causa dei bassi ascolti, la trasmissione non sarebbe stata rinnovata per una nuova edizione.

Lo scorso appuntamento di “Domenica Live” ha infatti registrato uno share pari al 10-12%: dati di gran lunga inferiori alle aspettative e che fanno gioco alla concorrenza. Dagospia, dopo aver preannunciato la chiusura del programma, ha aggiunto questi particolari: “Si lavora al dopo, su cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @domenicalive

Nonostante non sia ancora arrivata la conferma da parte dei vertici Mediaset, la sensazione che stia finendo un’era è ormai diffusa. Il ruolo di Barbara D’Urso, che pur rimarrà al timone di “Pomeriggio Cinque”, verrà di gran lunga ridimensionato.