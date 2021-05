Barbara Pedrotti si mostra sui social in una versione decisamente inedita, coglie anche l’occasione per anticipare il tema della prossima puntata di Drive UP in onda sabato

Classe 1982 e nativa di Rovereto in provincia di Trento, la giornalista sportiva Barbara Pedrotti è sempre più seguita per la sua bravura innata e la capacità di entusiasmare i telespettatori a casa anche con temi che sono in generale monopolio maschile.

Lei è al momento alla guida di Sky Sport, del Giro D’Italia e Drive Up, quest’ultimo in onda il sabato dopo pranzo su Italia Uno. Sempre sull’onda delle ultime novità in ambito automobilistico, una gioia per gli occhi per tutti quelli che vogliono essere aggiornati su modelli e nuove uscite in commercio.

Poche ora fa Barbara ci ha dato una piccola anticipazioni riguardo il tema della prossima puntata di sabato 8 maggio, e lo ha fatto in una veste decisamente inedita. Vediamo come si è mostrata sui social.

Barbara Pedrotti, femminilità allo stato puro

