Cristina Buccino ha deciso di fare un grandissimo regalo ai followers pubblicando uno scatto in cui lei e sua sorella indossano canotte decisamente sexy.

Cristina Buccino è una delle modelle e showgirl più amate e apprezzate dal popolo del web. La nativa di Castrovillari pubblica ogni giorno scatti di fuoco in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da crepacuore. La classe 1985, qualche giorno fa, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta in cui ha spiegato alcuni dettagli interessanti in merito al suo corpo.

La 35enne ha svelato di allenarsi quasi tutti i giorni e di amare la disciplina del kickboxing. La nota influencer ha anche parlato della sua alimentazione, ricca di proteine, verdure e riso. Cristina, poco fa, ha condiviso una fotografia magnifica su Instagram in cui è presente anche sua sorella.

Cristina Buccino esagerata in canotta: décolleté in vista

