L’ultimo scatto social postato dalla bellissima Teresa Langella è un tripudio di sensualità allo stato puro. In bikini spiazza tutti a mani basse

843mila follower sempre in crescita per Teresa Langella, volto noto di “Uomini e Donne” e ora speaker a Radio 105. Una popolarità che per lei è sempre in crescita vista la sua simpatia contagiosa e la caparbietà con cui affronta ogni situazione.

Troppo bella la giovane campana per passare inosservata, capelli lunghi mori e uno sguardo che seduce accompagnato dal suo fisico generoso e a clessidra. Da pochi mesi inoltre per lei il trasferimento nella sua nuova casa, un nuovo nido d’amore accogliente dove stare con il suo innamorato Andrea Del Corso.

Teresa Langella il selfie in bikini è disarmante

