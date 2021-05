Carlo Conti: novità per il conduttore, decisione ufficiale della Rai

La Rai ha in serbo per Carlo Conti importanti novità, dall’azienda arriva infatti la decisione ufficiale: ecco con chi lavorerà

La Rai non si smentisce mai e sa bene cosa piace ai telespettatori che da anni ripongono fiducia nell’azienda e seguono i programmi e le fiction che vengono trasmesse. Tra i conduttori più noti e amati dal pubblico c’è senza dubbio Carlo Conti. A quanto pare il presentatore è pronto a vivere una nuova esperienza e questa volta insieme ad una collega e amica speciale. Arriva la notizia ufficiale dalla Rai. Ecco di cosa stiamo parlando.

Carlo Conti: novità in arrivo, conduce insieme…

Il pubblico non sta più nella pelle: Carlo Conti e Mara Venier faranno coppia nella conduzione della sessantatreesima edizione dello Zecchino d’Oro. Dopo lo stop a causa dell’emergenza Covid, il 30 maggio si torna in scena con un’imperdibile trasmissione. I due colleghi saranno dei bravissimi conduttori e secondo la critica questa sarà la prima di una lunga serie insieme. Peccato però che la Zia Mara conduca da casa mentre in studio da all’Antonino di Bologna ci sarà solo Carlo Conti.

Lo zecchino d’oro

Questa edizione sarà molto speciale. Andrà in onda domenica pomeriggio dalle 17,20 alle 20. E si terrà in un unico appuntamento. Quindi nessuna gara in diversi giorni e poi la finale in prima serata. La trasmissione prenderà il posto di Da Noi… A Ruota Libera e L’Eredità e inizierà subito dopo Domenica In. Per Mara Venier quindi sarà un lungo pomeriggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zecchino d’Oro official (@zecchinodoro)

“L’attesa è finita – scrive la Rai sui social – lo Zecchino d’ora torna finalmente in tv”. E allora non ci resta che scoprire le novità di questa edizione speciale e di conoscere i piccoli concorrenti della gara canora.