Ignazio Moser è entrato ufficialmente a far parte del cast dell’Isola dei Famosi e sembra se la stia cavando piuttosto bene. In studio a supportarlo è sempre presente la sua fidanzata Cecilia Rodriguez che, schietta e ironica, viene spesso interpellata da Ilary Blasi per dire la sua su quanto accade in Honduras. Questa settimana è stata proprio lei una delle ospiti del Punto Z, il programma di approfondimento sul reality condotto da Tommaso Zorzi. I due sono molto legati nella vita e più che un’intervista è sembrata quasi una chiacchierata tra amici. In questa occasione la modella si è lasciata andare a un’intima confessione che riguarda il suo futuro con Ignazio e che ha causato una reazione inaspettata.

Un figlio in arrivo? Cecilia confessa e Tommaso si commuove

Durante la chiacchierata Cecilia Rodriguez si è espressa su diversi argomenti, tra cui anche il rapporto con Giulia Salemi -“Non siamo amiche, solo colleghe“- e naturalmente la sua relazione con Ignazio Moser. Dopo aver elogiato i pregi del compagno affermando come l’esperienza all’Isola sia la sua grande occasione per farsi conoscere meglio dal pubblico, ha rivelato quali sono state le sue raccomandazioni prima della partenza. “Gli ho detto di non farmi fare brutte figure e di non dormire accanto a nessuna donna“, ha sottolineato.

Tra una battuta e l’altra scambiata insieme all’amico Tommaso Zorzi, si è parlato anche del futuro della coppia e dei loro progetti. A questo proposito Cecilia ha rivelato di voler presto costruire una famiglia. “Sì, vorremmo dei figli. Io in realtà lo avrei voluto subito ma ho voluto lasciare del tempo a lui. Ora ha 29 anni, io ne ho 31, ci starebbe“, ha dichiarato. Che il ritorno dall’Honduras possa essere un momento adatto? “Sarebbe bello se fosse coetaneo della cuginetta“, ha sottolineato Zorzi in riferimento alla gravidanza della sorella Belen. “Sì, sarebbe davvero bello. Ormai con Santiago si staccherebbe di troppi anni ma con lei invece…“.

Continuando ad affrontare questo tema Tommaso ha voluto rivolgere a Cecilia delle splendide parole. “Per come vi conosco, lo dico davvero, sarete dei genitori splendidi“, ha dichiarato sottolineando anche come Ignazio abbia un istinto di protezione per chi lo circonda. “Sarà un bravo papà, ne sono certa“, ha ribadito Cecilia. Un argomento che ha toccato molto Zorzi che si è ritrovato commosso. “Oddio sto piangendo, ma perché? Non mi è mai successo“, ha affermato asciugandosi le lacrime.

Per il momento sembra però che la priorità sarà quella di dare il benvenuto in tempi brevi a un nuovo componente nella loro famiglia ovvero un secondo cane. “Ignazio dice che Aspirina era già mia quindi è più attaccata a me, ne vorrebbe un altro“. Insomma, per il futuro Cecilia e Ignazio sembrano avere le idee piuttosto chiare: il nucleo familiare si allargherà presto, in un modo o nell’altro.