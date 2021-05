La scienza si evolve e grazie all’ ottimo lavoro dei ricercatori è stato ottenuto in provetta un embrione umano di 6 giorni.

I ricercatori dell’Università di Exeter in collaborazione con quelli di Cambridge hanno sviluppato una nuova tecnica che potrebbe essere particolarmente importante per fronteggiare i numerosi problemi della fertilità

E’ stato ottenuto in provetta in embrione umano di sei giorni, la scienza esulta.

Austin Smith è il direttore dell’Istituto per i sistemi viventi dell’Università di Exeter e si dice entusiasta per i risultati raggiunti, questo piccolo traguardo sarà la chiave di volta per nuovi studi.

Step by step, le importanti tappe del traguardo raggiunto

Il primo passo che ha permesso di arrivare al risultato ottenuto è stato quello di organizzare le cellule staminali in aggregati. Successivamente sono state inserite due molecole che riescono a condizionare il comportamento delle cellule immature.

Gli studiosi dopo tre giorni hanno potuto osservare come le cellule si sono organizzate fino a creare una struttura molto simile ad una blastocisti. La struttura sferica composta di circa 200 cellule che si ottiene dopo 5-6 giorni dalla fecondazione. In ogni struttura sono stati individuati gli stessi geni presenti negli embrioni naturali.

Questa tecnica non era ancora stata sperimentata, il lavoro di ricerca è stato pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell e servirà a capire meglio quelli che sono i problemi legati alla fertilità.

Questa nuova tecnica serve ad approfondire i difetti degli sviluppi embrionali senza dover utilizzare quelli veri o quelli animali. Inoltre permetterà di incrementare la ricerca sulla fertilità poiché si potranno individuare le condizioni ottimali per ottenere quanti più successi possibili nella fecondazione assistita.