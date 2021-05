La Miss Claudia Ruggeri di Avanti un altro è magnifica su Instagram, appare in uno scatto con indosso solo la camicia

Claudia Ruggeri è stupenda su Instagram, condivide sempre scatti che fanno sognare i suoi fan. Appare in lingerie, in bikini e con abiti sensuali. Ma oltre ad essere bellissima e a condividere scatti meravigliosi. La Ruggeri ha altre passioni, la cucina e lo studio. Condivide le sue ricette su Instagram e sfida i suoi followers a provare a cucinarle. Riguardo allo studio a quanto pare la bella Miss sta studiando all’Università per laurearsi in qualcosa che ha a che fare con la medicina. Almeno così è apparso dai libri che ha condiviso.

Claudia Ruggeri la foto che sorprende

La Ruggeri ha condiviso una foto in cui appare incantevole con indosso solamente una camicia che apre sulle gambe e sul petto. Si intravede tutto e questo dettaglio non sfugge ai più attenti. La Ruggeri ha molte doti e non solo quelle che si vedono in televisione, durante il programma del cognato Paolo Bonolis. Lei certo è sensuale e sa parlare molto bene in televisione, d’altronde sono tanti anni che ormai è sulle scene dello spettacolo. Ma le sue ambizioni non si limitano solo al mondo della televisione, sta infatti coltivando altri interessi che in futuro potrebbero anche diventare il suo mestiere. In questo momento infatti sta studiando per laurearsi, l’argomento riguarda la medicina in qualche modo.

Questo si è visto da alcuni libri che ha condiviso sui social. L’Università che frequenta si chiama Nicolò Cusano. E il suo impegno è notevole, si vede che sta prendendo molto seriamente questa suo nuova vocazione. Inoltre è ammirevole che abbia deciso di intraprendere una strada parallela alla sua. Certo è realista, non potrà lavorare per sempre in televisione specialmente con il ruolo che ricopre al momento. Ma lei non si vuole far trovare impreparata e quindi pensa a soluzioni alternative.

Ha 38 anni la bella Ruggeri ed è sposata con il fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. I due però non hanno figli, pertanto la Ruggeri si dedica al lavoro e allo studio anche per questo motivo probabilmente. La tiene occupata mentre anche il marito è a lavoro.