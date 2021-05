La notizia circola da diverse settimane sui social networks: il gesto violento ha indignato anche i vertici più alti dello Stato.

L’uomo accusato di aver spinto una donna giù dalle scale della stazione della metropolitana è stato espulso domenica 2 maggio. Ad annunciarlo è il quartier generale della polizia di Parigi questo lunedì (3 maggio). L’account ufficiale Twitter della gendarmeria della capitale francese ha dichiarato di aver radiato dal confine statale l’aggressore spagnolo. Il brutale gesto risale a circa una settimana fa, quando il malvivente ha strattonato la vittima giù dalle scale della fermata di Porte de la Chapelle, nel XVIII° arrondissement. Secondo quanto riportano i media locali, il criminale è stato arrestato in meno di due giorni. Il brutale atto di violenza non è rimasto indifferente agli occhi degli alti funzionari statali. A seguire la decisione del governo francese.

Vietato l’accesso nel territorio nazionale

La Prefettura di polizia di Parigi ringrazia gli ispettori mobilitati nell’inchiesta. Nel tweet si legge: “Grazie al lavoro degli investigatori, il criminale di nazionalità spagnola è stato estradato in Spagna lo scorso 2 maggio. Gli è assolutamente vietato l’accesso e il soggiorno in tutto il territorio nazionale.” L’aggressione risale esattamente allo scorso venerdì 26 aprile, all’ingresso della stazione della metropolitana Porte de la Chapelle, Parigi. Il video è stato ampiamente condiviso sui social networks, provocando un’ondata di rabbia e indignazione tra gli utenti. La scena è molto chiara: il filmato mostra una coppia durante un litigio. Dall’acceso diverbio, alle minacce; infine, la violenza: adirato, l’uomo spinge la donna giù per le scale della metropolitana. Stordita e disorientata, la vittima riesce a rialzarsi illesa.

Un evento “davvero inaccettabile“, ha asserito Marlène Schiappa. La politica e attivista francese ha espresso profondo dispiacere per l’ennesimo “deplorevole episodio di violenza” di genere.

Fonte 20 minutes France