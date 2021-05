La Canalis è strepitosa in una foto instagram con le gambe scoperte, la sua bellezza è una costante nel tempo

Elisabetta Canalis è bellissima, su Instagram condivide sempre tante foto in America dove risiede con il marito Brian e la figlia Skyler. I suoi scatti sono sempre nei luoghi più famosi e di tendenza in America, la vediamo passeggiare per le strade di Beverly Hills con outfit da vera celebrità. Poi la vediamo correre in tenuta da jogging per le strade d Los Angeles, con alle spalle il monte di Hollywood. Lei incarna perfettamente il sogno americano che tutti immaginiamo. Una vita a Los Angeles tra famiglia e shooting pazzeschi.

Elisabetta Canalis fa sognare con il suo stacco di coscia

La Canalis ha condiviso una foto su Instagram in cui appare appoggiata con la schiena a un muro giallo in California, indossa una mini tuta corta verde che lascia le gambe nude. Sfoggia uno stacco di coscia da capogiro. Nei commenti gli utenti si sbizzariscono con dichiarazioni d’amore per la Canalis:”Se un diamante è per sempre, tu sei il diamante più raro”. “Sei la numero uno onore a te e Sassari”, “Secondo me dovrebbe essere illegale essere così bella”. Ma la Canalis non è solo bella, lei è tanto altro e sopratutto è un’animalista convinta. Nelle stories instagram ricorda con fermezza che non si possono uccidere gli animali per fare le pellicce, inoltre ha scritto una lettera contro i test sugli animali per i cosmetici.

Non è giusto che nel 2021 ancora si utilizzano questi metodi disumani. Dovremmo contribuire tutti a fermare questa oscenità, gli animali non sono delle cavie da laboratorio ma essere viventi che hanno tutto il diritto di vivere la loro vita in pace e libertà. La Canalis ci tiene all’argomento perché lei ama gli animali, infatti ha anche dei cagnolini dolcissimi. Ha trasmesso il suo amore anche alla figlia Skyler che adoro gli animali.

La Canalis poi commenta anche una delle notizie che in questi giorni sta cavalcando l’onda. Si tratta della contestazione alla favola di Biancaneve, per cui secondo alcune giornaliste, il bacio raccontato nella favola sarebbe stato non consenziente da parte della fanciulla. Una trovata davvero assurda che va oltre ogni livello d’immaginazione, i problemi sociali non derivano certo dalle favole che sono racconti fantasiosi per far sognare i bambini.

Anche la Canalis è di questo avviso e infatti condivide una foto divertente che vede il principe azzurro svegliare Biancaneve con una trombetta, a debita distanza chiaramente. Davvero esilarante! Per stare dietro al politically correct sta perdendo la percezione della realtà.