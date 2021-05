‘Eppure sei così precisa’ Andrea Delogu interviene su Flora Canto – FOTO

La potente vena ironica di Andrea Delogu interviene con prontezza su Flora Canto. In dubbio la sua precisione. Spoiler gravidanza.

Lo “Spoiler Alert” su uno dei pancioni più acclamati d’Italia giunge perentorio questa mattina in una piazza della capitale. Al centro del palcoscenico cittadino, da protagonista, vi è la bellissima compagna di vita del celebre artista Enrico Brignano, la conduttrice romana Flora Canto. Al suo fianco, in agguato dall’atro lato del tavolo, la meravigliosa conduttrice radiofonica Andrea Delogu, armata nei panni questa volta di cineasta della sua travolgente ironia.

Un testa a testa del tutto inaspettato quello di oggi. Soprattutto in merito alla rivelazione che uscirà ben presto e senza preavviso dalle labbra dell’artista e beniamina di “Rai Radio Due“.

Leggi anche —>>> Censura Biancaneve: bufera sul bacio non consensuale del principe. La verità

Andrea Delogu va Flora Canto: lo spoiler gravidanza e quella storia sulla precisione…

Potrebbe interessarti anche —>>> Andrea Delogu: reginetta dalla bellezza mozzafiato ed entusiasmo irresistibile – FOTO

“Quindi Flora, dimmi, tu ti sei appena seduta e che cos’è successo?“, inveisce sulla disgrazia dell’attrice Andrea. “No, niente…“, risponde Flora. Ma La Rossa non sembra voler mollare la presa, continuando: “Come hai fatto a incastrarlo?“. Visti però gli inutili risultati, la bella Flora farà finta di nulla. E lascerà il bottone incastrato nel tavolino, continuando a chiacchierare con la vicina. Una vera scena da commedia dunque. L’aneddoto sembra infatti divertire le due colleghe ed amiche. Finché…

“Eppure racconti di essere così precisa“, sottolinea sardonica la Delogu, pubblicando inavvertitamente la frecciatina in rete. Svelata così la vera natura dell’attrice. Il gioco è fatto. Ma la futura mamma non può arrendersi: “A parte, non è come sembra… Adesso…“. A quel punto seguiranno nuovi tentativi del tutto vani per la miss romana in attesa.

“Vabé, ce lo portiamo a casa! E’ leggero un tavolo…“, si conclude così la scenetta dell’esilarante duo a Roma. Mostrando nel frattempo il pancione sempre più grande di una Flora mai vista in così tanta gioiosa naturalezza. Ma le novità non finiscono qui. “Giornata di visite“, aveva infatti scritto cinque ore fa nelle sue storie Instagram Flora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Mentre adesso le due, a verità svelata, non possono che continuare le loro ridenti avventure trasferendosi nei pressi di un tavola ben imbandita. Un pranzetto delizioso, ed ancora qualche risata per concludere la giornata. Che le due stiano progettando un futuro show assieme? Nel clamore dei fan, non resta adesso che attendere ulteriori novità.