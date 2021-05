“Che bel sorriso…” ma lo spettacolo è “posteriore”. Eva è super – FOTO

Uno scatto che lascia poco spazio all’immaginazione quello della sensualissima Eva pubblicato su Instagram poche ore fa. Incantevole!

La bellissima Eva è solita tenere compagnia ai suoi numerosissimi followers con delle foto da perdere i sensi.

La modella ungherese nel suo ultimo post scrive: “Non sarà mai tardi per cercare un nuovo mondo migliore, se nell’impegno poniamo coraggio e speranza“, una frase profonda che fa da corredo a una foto con un panorama mozzafiato.

Eva vuole in questo modo rievocare l’estate nella memoria del suo pubblico attento, con uno scatto al mare dove indossa un costume turchese che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Si volta verso l’obiettivo con la sua chioma folta sciolta lungo le spalle, abbassandosi gli occhiali da sole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Elettra Lamborghini completamente scoperta: un lato A alla dinamite – FOTO

Il ricordo dell’estate di Eva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Rossa di sera..” Giulia Provvedi e il costume che non copre niente – FOTO

In uno dei suoi viaggi insieme al marito Massimiliano Caroletti si lascia immortalare proprio da lui in una posa da perdere il fiato. In primo piano un lato B da urlo che sicuramente cattura l’attenzione dei suoi followers.

Quasi 7mila cuoricini per lei in meno di un’ora e migliaia di commenti di apprezzamento.

“Sei una meraviglia Eva”, “Complimenti veramente di cuore, sei stupenda!”, “Bellissima”, “Una dea”, “Strepitosa”, sono solo alcuni dei complimenti che ha ricevuto sotto al suo post che ha fatto scalpore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La buonanotte di Eva questa sera ai suoi followers è un vero incanto ed è anche di buon auspicio per un ritorno alla normalità con una vacanza spensierata come questa.