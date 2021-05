Felicissima sera, il commento spiazza il web: “Professionalità televisiva”

Dopo giorni di critiche e giudizi negativi arriva il commento inaspettato, qualcuno della televisione dice la sua su Felicissima sera

Felicissima sera è stato un successo per Mediaset che non vedeva il numero di ascolti così alto da tanto tempo. Pio e Amedeo hanno regalato tre puntate di divertimento, risate ma anche tanta indignazione. L’ultima serata infatti ha infuocato tante persone che hanno seguito il programma ma sono rimasti deluse dal monologo del duo comico sul politicamente corretto. Sono giorni che sui social si trovano giudizi e critiche, analisi delle parole pronunciate dalla coppia che non ha perso occasione di riprendere l’argomento e approfondirlo attraverso un post.

LEGGI ANCHE>>>“Andremo lontani”, l’annuncio di Valentina Ferragni ai fan – FOTO

Felicissima sera: chi è dalla parte del duo comico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)

LEGGI ANCHE>>>Domenica In, Paolo Bonolis: “È accaduto un miracolo quando è nata mia figlia”

Ogni puntata ha registrato 4 milioni di telespettatori, un record per un programma del genere. Ma come sempre non sono mancate critiche da parte di chi non trova nulla di divertente in quello che i due comici affermano. Su l’ultimo numero di Nuovo TV spunta il commento del giornalista Alessandro Cecchi Paone che invece supporta la coppia e si complimenta del lavoro portato a termine nei migliori dei modi: “Sono entusiasta del nuovo show di Canale 5 perché è tornato il grande varietà di una volta”. Per l’opinionista era da tempo che non si vedeva uno spettacolo del genere ed ha definito il loro lavoro un £trionfo della professionalità televisiva”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter



Anche Sandra Milo ha preso le difese dei comici: “Spesso e volentieri l’uso dello sferzante sarcasmo – ha affermato riguardo all’episodio del politically correct – della sottile ironia è più dirompente, è più forte di altri linguaggi nel veicolare un messaggio importante e questo è il vostro caso”.