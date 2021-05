Francesca Fialdini rimpiazzata. La decisione del palinsesto RAI

Francesca Fialdini non andrà in onda con il suo programma Da noi… a ruota libera il prossimo 30 Maggio. Il palinsesto RAI subisce un cambiamento per lasciare spazio a uno storico show

Non godremo della professionalità e della simpatia di Francesca Fialdini il prossimo 30 Maggio. La conduttrice è al timone della trasmissione Da noi… a ruota libera, in onda ogni domenica su Rai 1 subito dopo il contenitore pomeridiano Domenica In.

Il palinsesto Rai ha previsto un cambiamento proprio sul finire dell’attuale stagione televisiva per consentire al pubblico italiano di godere di uno show storico che è stato rimandato per troppo tempo a causa del Covid. Scopriamo di cosa si tratta e chi prenderà il posto della Fialdini.

Francesca Fialdini. “Da noi… a ruota libera” lascia il posto a un altro programma

Come comunicato ufficialmente dalla RAI, il prossimo 30 Maggio alle ore 17.20, andrà in onda la 63ª edizione dello Zecchino d’oro, nella fascia oraria che solitamente è occupata al programma Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini. La kermesse canora destinata ai più piccini era prevista per Dicembre 2020. A causa della positività al Coronavirus di uno dei conduttori e direttore artistico, Carlo Conti, è stata presa la decisione di rinviare la trasmissione proprio a Maggio 2021.

Insieme allo stesso Conti, ci sarà nelle vesti di padrona di casa l’unica e vera signora della domenica italiana, Mara Venier. La famosa presentatrice aveva dichiarato in precedenza la sua decisione di allentare con gli impegni televisivi per dedicarsi principalmente alla famiglia, in particolare ai nipotini. Era, infatti, trapelato il rumor che volesse abbandonare definitivamente il suo posto come capitano di Domenica In. A quanto pare, invece, ritroveremo sempre il suo volto rassicurante durante la prossima stagione sulle reti di stato.

Duro colpo per Domenica Live di Barbara D’Urso che andrà in onda su Canale 5 in contemporanea con lo Zecchino d’Oro anche domenica 30 Maggio. Sarà una sfida di ascolti a suon di dati auditel. Chi vincerà?