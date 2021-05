Francesca Tocca è una vision celestiale sdraiata con indosso un body che fa sognare tutti i suoi fan, si vedono le forme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca)

La ballerina di Amici Francesca Tocca appare meravigliosa su Instagram, le sue foto sono sempre sensuali. Condivide spesso anche i video delle performance ad Amici, quando si esibisce lei tutti rimangono a bocca aperta per la sua bellezza e bravura. Specialmente Rudy Zerbi, che in questa edizione del serale di Amici ogni volta che si esibisce la Tocca sorride e scrive bigliettini con giudizio 10 e più.

Francesca Tocca è bellissima su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca)

La Tocca recentemente ha condiviso una foto in cui appare sdraiata in modo elegante con indosso un body trasparente che fa intravedere le sue forme. Appare incantevole e nella didascalia scrive una frase importante:”Ogni giornata ha la possibilità di essere la più bella della tua vita”. In molti rispondono sotto alla foto della ballerina con cuori e complimenti. “Quanta bellezza dolcezza fascino femminilità e sensualità in un semplice scatto”, “Non esiste nulla di più bello e forte di un viso come il tuo che ritorna a sorridere. Oggi sembri proprio Albachiara”. Nella scorsa edizione del serale di Amici, la Tocca ha fatto molto discutere con la love story nata insieme al concorrente ballerino Valentin Alexandru. Tra i due si percepiva un’intesa particolare finché non si sono baciati davanti a tutti e hanno ammesso che tra loro c’era un rapporto.

Tuttavia, Valentin si è comportato male durante il serale di Amici, stanco delle restrizioni dovute al covid e in disaccordo con le decisioni dei giudici, che puntualmente metteva in discussione. Ad un certo punto il suo atteggiamento è arrivato ad un punto di non ritorno, una discussione accesa con Maria De Filippi in prima serata gli è costata l’espulsione immediata. Le sue continue contestazione in puntata e le offese rivolte ai maestri e ballerini del programma non sono andate giù a Maria. Il ragazzo ha oltrepassato il limite credendosi migliore anche della sua maestre Natalia Titova. Con la Tocca la storia sembrava finita, ma poi i due dopo il serale hanno ufficializzato un ritorno di fiamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca)

La loro relazione è durato poco però e a distanza di qualche mese è arrivato l’annuncio della fine della loro relazione. Questa storia ha fatto molto discutere anche perché la Tocca era sposata con Raimondo Todaro e con una figlia a casa. Tuttavia il suo matrimonio già da tempo non funzionava.