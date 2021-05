Gilles Rocca attacca l’Isola dei Famosi e cancella le foto: clamoroso

Gilles Rocca, ultimo eliminato dell’Isola dei Famosi, ha pubblicato un post di sfogo contro il programma. L’attore, non soddisfatto della propria esperienza, fa un gesto clamoroso

Il percorso affrontato da Gilles Rocca all’interno dell’Isola dei Famosi è stato un percorso decisamente in discesa. Il naufrago, che inizialmente era dato per favorito, ha progressivamente perso l’entusiasmo e la forza necessari per essere partecipi delle dinamiche del gioco. Un calo che gli stessi opinionisti avevano notato e che non avevano mancato di rimproverargli. Nella puntata di lunedì, dopo un appello disperato rivolto al pubblico, il concorrente ha ottenuto ciò che voleva: è stato eliminato attraverso il televoto.

Dopo alcuni giorni di silenzio, Rocca ha deciso di dire la sua attraverso un lungo sfogo, pubblicato tramite Instagram. I fan, tuttavia, si erano già insospettiti: a colpirli era stato un gesto clamoroso fatto proprio dall’ex naufrago.

Gilles Rocca e lo sfogo contro l’Isola: “C’è molta ipocrisia”

I followers di Gilles Rocca si erano già insospettiti negli scorsi giorni, di fronte ad un gesto clamoroso dell’ex naufrago. L’attore, contro ogni aspettativa, ha cancellato tutte le foto che recavano traccia della sua esperienza in Honduras. Un fatto inizialmente inspiegabile, ma che dopo il post condiviso oggi appare senza dubbio più chiaro. Attraverso un lungo sfogo, Gilles ha voluto esprimere il proprio rammarico rispetto al trattamento ricevuto all’Isola.

“Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili, dove c’è ancora l’ipocrisia di gridare alla ‘violenza’ se osi contraddire una donna” – esordisce Gilles nel post, accompagnato da due scatti – “Venivo criticato perché sembravo duro, un uomo tutto d’un pezzo… Vengo criticato ora perché sono stato troppo emotivo, troppo sdolcinato…“. Le parole di Rocca alludono neanche troppo velatamente alle accuse che l’ex naufrago ha ricevuto durante la permanenza in Honduras: un percorso segnato da frequenti rimproveri e giudizi da parte di chiunque.

“Io sono fiero di come sono, posso guardarmi ogni giorno allo specchio ed essere fiero“, ha chiosato Gilles, augurandosi che queste parole generino soltanto sentimenti d’amore e non di odio. Il suo sfogo è stato immediatamente raccolto dai fan, che hanno condiviso il suo pensiero: “Eri il migliore. Non guarderò più l’Isola“.