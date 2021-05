Giulia De Lellis, shooting infuocato che fa impazzire i fan: pazzesca -FOTO

Giulia De Lellis, modella inarrestabile, lo shooting infuocato a Forte dei Marmi scatena il web. Scatti che tolgono il fiato: sbalorditiva

Da corteggiatrice di Uomini e Donne a modella richiestissima, Giulia De Lellis ha superato ogni previsione e aspettativa, conquistando un successo davvero straordinario.

Regina dei social quasi per simbolo, tanto da essere stata scelta per interpretare il ruolo di una famosa webstar nel film “Genitori vs Influencer“, ha superato in breve tempo colleghe ben più navigate, fino a totalizzare quasi 5 milioni di followers su Instagram.

Amata da numerosissimi fan, per i quali rappresenta un punto di riferimento, è ormai un’ambita testimonial e indossatrice, con una carriera inarrestabile davanti a sè.

Proprio nei giorni scorsi si è prestata per uno shooting fotografico a Forte dei Marmi, del quale ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo, infiammando il web.

Giulia De Lellis, shooting esplosivo

Tratto distintivo di Giulia De Lellis, chiave del successo fuori dagli schemi, è la freschezza della sua personalità. Constatabile attraverso il suo stile, o nel modo di indossare qualsiasi capo, con il sorriso splendente e la positività che trasmette. Visibile anche negli ultimi scatti postati su Instagram, dello shooting svolto a Forte dei Marmi, che ha infiammato Instagram.

Nel primo outfit etnico, fa girare la testa ai fan con gli shorts sfrangiati, che esibiscono le gambe strepitose, toniche e sexy. Abbinata ai pantaloncini, la blusa in black and white con nappine, per un look che fa subito venire voglia di un aperitivo estivo in riva al mare.

Ma non può mancare la selezione per l’attività fisica, ispirazione per la seconda proposta, che evidenzia la sua perfetta silhouette, con un tocco decisamente divertente. Leggings al ginocchio abbinati al top sportivo in stampa multicolor, in una fantasia che catapulta subito in un mondo a fumetti.

La sua bellezza baciata dal sole splende più che mai, raggiante in ogni veste. I fan impazziscono per lei, ed è tripudio di like ad ogni sua diapositiva, che non ammette rivalità.