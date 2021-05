Harry e Meghan: il compleanno di Archie. Arrivano polemiche e auguri inaspettati

Harry e Meghan. Continua il periodo di fermento in casa Windsor. Dopo l’intervista bomba a Oprah Winfrey e la dipartita del principe Filippo, i duchi di Sussex festeggiano il secondo compleanno di Archie. Tanti i messaggi di auguri

Dopo la burrascosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey, si torna a parlare del principe Harry e della sua consorte, l’ex attrice Meghan Markle. Il rampollo di casa Windsor, lasciati gli impegni che lo legavano alla famiglia reale, ha fatto un breve rientro in Inghilterra per assistere ai funerali del nonno paterno, il principe Filippo, duca di Edinburgo. Non si conoscono gli effettivi retroscena riguardo un riavvicinamento al padre, l’erede al trono, Carlo, e il fratello, secondo in linea di successione, il principe William.

Fatto sta che Harry è tornato immediatamente negli Stati Uniti, nella mega villa di Montecito dove vive adesso, precisamente in California. A quanto pare, sua moglie, incinta del secondogenito, una bambina, è in procinto di partorire. E’ stata ricoverata presso il Santa Barbara Cottage Hospital, in anticipo di un mese rispetto alla data prevista.

Oggi è un giorno di festa per il loro primo figlio, il piccolo Archie, che spegne 2 candeline. Molti i messaggi di auguri arrivati per lui. Alcuni inaspettati.

Leggi anche >>> Meghan Markle in ospedale: problemi con la gravidanza? I dettagli

Harry e Meghan. Gli auguri per il secondo compleanno di Archie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

LEGGI ANCHE>>>Regina Elisabetta, altro terribile lutto: è successo proprio nel giorno dei funerali del Principe Filippo

Nonostante le incomprensioni e i dissapori che sono intercorsi ultimamente tra i figli di Carlo e della scomparsa Lady Diana, in occasione del secondo compleanno del piccolo Archie, primogenito di Harry e Meghan, sono arrivati anche gli auguri degli zii dall’altro capo dell’Atlantico. Non è trapelata la notizia che siano stati fatti anche in forma privata, fatto sta che, invece, pubblicamente William e Kate hanno lasciato un pensiero per il nipotino. Sul loro profilo ufficiale nei canali social è apparso uno scatto con parte della famiglia reale, che li ritrae tutti in un momento felice, quando ancora non era avvenuto lo strappo decisivo in seno a casa Windsor.

Molti i commenti di plauso da parte dei sudditi inglesi, descrivendo il post realizzato dai duchi di Cambridge come segno di gran classe e rispetto. Stessi messaggi di gioia per il piccolo Archie sono arrivati sia dal profilo ufficiale della famiglia reale, sia da quello personale del principe Carlo e della consorte Camilla, dal nome Clarence House. Non sono mancate le polemiche.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarence House (@clarencehouse)

Il principe Carlo è stato, infatti, accusato di aver “dimenticato” di festeggiare pubblicamente altri due nipoti, Louis e Charlotte, figli di William, che hanno fatto il compleanno recentemente, rispettivamente il 23 aprile e il 4 maggio. Nessun messaggio è stato lasciato per loro in maniera pubblica. Caso diverso per Archie, come se l’autorevole nonno avesse qualcosa da farsi perdonare o volesse dimostrare una vicinanza particolare.