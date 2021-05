I Soliti Ignoti, Donatella Rettore: “Avrei dovuto immaginarlo”

La cantante Donatella Rettore è ospite di Amadeus durante la puntata del 6 maggio de “I soliti ignoti”, il quiz di rai uno che va in onda ogni sera dal lunedì al venerdì subito dopo il telegiornale delle 20.

La bella e brava cantante Donatella Rettore giocherà a “I Soliti Ignoti” condotto da Amadeus per provare a vincere una somma di denaro da devolvere alla fondazione italiana per l’autismo.

Donatella Rettore, una pantera anche nel gioco

La cantante di questa puntata de I soliti ignoti è una cantante amata per la sua energia: Donatella Rettore. “Quante volte andavo a vederla all’arena di Verona al Festivalbar”, dice Amadeus.

La partita inizia con un pizzico di Amarcord ma la Rettore non si lascia distrarre e inizia subito la sua partita. Nonostante la sua grinta però la cantante inizia con il piede sbagliato. Nonostante l’ignoto numero uno si fosse presentato al centro dello studio con un oggetto particolare la Rettore sbaglia clamorosamente e perde subito 3000 euro.

L’ignoto numero due è una donna dall’abbigliamento molto distinto che si chiama Lucia, ha 42 anni e viene da Roma. Donatella Rettore però non decide di chiedere l’aiuto dei tre indizi per arrivare a indovinare l’identità della signora. Nel passaporto la concorrente ha 66.000 euro che vanno immediatamente a gonfiare il montepremi di Donatella Rettore.

L’ignoto numero tre è una signora di nome Oriana dal look un po’ estroso. Anche in questo caso la cantante chiede l’aiuto dei tre indizi e non appena sente le risposte corre dritta come un treno e da la sua risposta. Nel passaporto la concorrente ha 23.000 e un imprevisto. Purtroppo però la Rettore sbaglia e il suo montepremi si azzera.

Con l’ignoto numero quattro la partita si fa più semplice perché Stefano, 60 anni, si presenta al centro della scena con un look inequivocabile. Donatella Rettore è categorica e indovina immediatamente la sua identità guadagnando 6.000 euro.

L’ignoto numero cinque è una ragazza di nome Gloria che nel passaporto ha 100.000 euro con imprevisto. Donatella Rettore dà la sua risposta in modo istintivo e sbaglia perdendo nuovamente tutto.

L’ignoto numero sei è Giulia Arena, ex miss Italia e testimonial di Aric. “Io devo fare un ringraziamento particolare – dice la Rettore – alla ricerca e a Umberto Veronesi per tutto quello che ha fatto per noi donne“.

Con l’ignoto numero sette Donatella Rettore usa il domandone e con determinazione la cantante dà la sua risposta. Anche in questo caso indovina e mette da parte 20.000 euro che le serviranno per arrivare all’ultima fase, quella del parente misterioso.

Anche con l’ultimo ignoto Donatella Rettore chiede l’aiuto dei tre indizi. Nonostante le risposte fornite dal concorrente la cantante è in crisi e il suo stato non la aiuta a dare la risposta giusta.

Il parente misterioso è il fratello di uno degli ignoti in gara. Dopo un po’ di tribolazioni, Donatella Rettore prova a indovinare ma non ci riesce e perde tutto.