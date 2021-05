Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 maggio: scatta la scintilla tra Marta e Vittorio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 maggio: lavorando a stretto contatto, Marta e Vittorio ritrovano la vecchia sintonia.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Cosimo e Gabriella affrontare la loro prima vera crisi coniugale. Il Bergamini è sempre più geloso delle attenzioni che Salvatore dedica a sua moglie e della confidenza che i due sembrano ancora avere, nonostante la loro storia sia finita ormai da un pezzo. Anche Marta e Vittorio sembrano giunti ad un punto di rottura: dopo che Vittorio ha trovato la moglie tra le braccia di Dante, nulla è più come prima. Riusciranno i coniugi Conti a darsi una seconda possibilità?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 maggio: Irene aiuta Rocco

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che saranno in molti ad avere problemi di cuore. Dopo un fallimentare tentativo di approccio con Maria, Rocco si farà aiutare da Irene a preparare una nuova sorpresa per la Venere. Tra Cosimo e Gabriella, invece, proseguiranno le incomprensioni. Il Bergamini è ormai troppo preso dallo scoprire la verità sul caso Ravasi per prestare le giuste attenzioni alla moglie. Per quanto riguarda Marcello, il barista sarà sempre più deciso a fuggire da Milano. Nonostante il poliziotto mio di Armando creda alle sue buone intenzioni, il Barbieri non riuscirà a vedere altra via d’uscita se non la fuga.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che lavorare fianco a fianco al Paradiso aiuterà Vittorio e Marta a riscoprire la loro vecchia sintonia. I due scopriranno di essersi mancati più di quanto siano mai stati in grado di ammettere.