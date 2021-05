Anna Tatangelo ha lanciato da pochi minuti il suo ultimo video del singolo uscito venerdì 30 aprile, “Serenata” con un post da urlo su Instagram

“Ora vai per favore se mi vuoi stringere il cuore, stanotte senza un veleno come un pitone”, questi i versi del ritornello di Serenata, l’ultimo singolo di Anna Tatangelo che si preannuncia già un successo a meno di una settimana dalla sua uscita, il 30 aprile scorso. La cantante ha annunciato l’uscita del video su Youtube con un altro video su Instagram in cui appare stellare tanto che un utente ha scritto: “Sei illegale, JLo scansati proprio. Tutto questo è una bomba! Tremate, Tata è tornata!” per sottolineare la sua grandiosità.

La bellissima Tata è vestita con un completino sensuale nero dalle trasparenze, illegali, appunto. È completamente cambiata dai tempi della “ragazza di periferia” sia nel look che nei testi e musica delle sue canzoni. È molto più aggressive e trasgressiva rappando nelle sue canzoni insieme a Geolier o da sola come nel caso di Serenata.

Anna Tatangelo, il video bollente di Serenata su Instagram

