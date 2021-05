In Marocco parto record. Una 25enne è diventata mamma di nove gemelli

E’ un evento molto raro quello che è successo in Marocco, una 25enne da ha dato alla luce nove gemelli in un unico parto. Per fortuna stanno tutti bene.

Una donna maliana di 25 anni ha dato alla luce quattro maschi e cinque femmine in un unico parto. I piccoli con la loro mamma stanno bene, l’evento è rarissimo. La coppia era convinta che i nascituri fossero stati sette ma durante il parto cesareo c’è stata un’inaspettata sorpresa.

Nove in tutto i neonati, la donna prima di partorire era stata ricoverata all’ospedale di Point G di Bamako, nel Paese dell’Africa occidentale.

Una sorpresa inaspettata per i neo genitori che si godono la grande famiglia

La neo mamma era convinta di essere in attesa di sette gemellini, il parto cesareo del 4 maggio ha dimostrato il contrario. Altri due piccoli si erano nascosti nei nove mesi ai controlli di routine.

Il Ministro della Salute e dell’Igiene del Mali, Fanta Siby, ha comunicato con una nota che: “il presidente della Transizione, la cui leadership politica e generosità hanno permesso di accelerare e garantire il sostegno finanziario dell’evacuazione medica di Halima Cisse”.

Tanti complimenti e ringraziamenti sono stati fatti anche all’equipe medica che ha portato a termine la gravidanza salvando tutti.

Il padre dei piccoli è tanto felice quanto incredulo. E’ sereno del fatto che tutti (mamma e piccoli) stiano bene. La coppia ha già una figlia più grande che sicuramente assieme ai genitori avrà un gran da fare per badare a nove piccoli esseri umani. La mamma con i neonati dovrebbero tornare a casa tra qualche settimana.