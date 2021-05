Incidente fatale con la moto: muore uomo di 41 anni

Incidente fatale avvenuto a bordo di una Ducati Panigale V4. Coinvolto un uomo di 41 anni che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Tutte le notizie sulla dinamica della tragedia

Un uomo di 41 anni è deceduto in seguito a un incidente fatale avvenuto a Osimo, nei pressi di Ancora. Il centauro era a bordo della sua nuova moto, una Ducati Panigale V4. Purtroppo, un avverso destino ha stroncato per sempre i suoi giorni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe impattato contro un furgone, distruggendo il mezzo su cui si trovava e rimanendo esanime sull’asfalto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco e i paramedici del 118 per i primi soccorsi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Osimo (AN), incidente fatale: uomo si schianta con la sua moto Ducati

Si chiamava Diego Petruio l’uomo di 41 anni deceduto in seguito a uno schianto fatale a Osimo, in provincia di Ancona, in sella alla sua Ducati. L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle ore 18 del pomeriggio; il motociclista stava percorrendo la strada che dal paese porta alla città pricipale quando, giunto all’altezza dell’incrocio con via San Biagio, vicino a un distributore Eni, un furgone si è immesso sulla carreggiata, svoltando a sinistra.

L’impatto è stato inevitabile e il 40enne alla guida dello stesso furgone, rimasto illeso, non avrebbe avuto il tempo di far nulla; dopo la tragedia si è detto sotto choc. Diego Petruio, padre di due bambine piccole, è stato immediatamente soccorso. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i vigili del fuoco, i paramedici del 118, i carabinieri e la polizia locale di Osimo per fare tutti gli accertamenti del caso.

La strada, scenario della spaventosa tragedia, è rimasta interdetta al traffico per tutto il tempo necessario per i rilievi e la ricostruzione delle dinamiche. Si sono venute a creare, dunque, lunghissime code che hanno congestionato la normale circolazione. Entrambi i mezzi si trovano adesso sotto sequestro.