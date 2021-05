La bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha pubblicato uno scatto in bikini: il costumino rosa le dona moltissimo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

La strepitosa Jasmine Carrisi è super attiva sui social network e, in particolare, su Instagram: in questi giorni ha pubblicato due scatti nuovi, cioè uno in versione super elegante e l’altro in bikini.

Questa prima foto è stata condivisa tre giorni fa e la immortala vestita con un abito di paillettes rosa, mentre sale una scala a chiocciola.

Il post è composto da tre immagini: nella prima Jasmine è di profilo e ha lo sguardo rivolto verso l’alto; nella seconda, invece, guarda l’obbiettivo della fotocamera e, nella terza, inquadra soltanto una parte del tessuto dell’abito e le sue unghie abbinate.

La Carrisi ha ottenuto oltre 2.000 mi piace e 80 commenti.

Jasmine Carrisi, prova costume superata a pieni voti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Circa tre ore fa, Jasmine ha condiviso con i suoi 95.000 followers uno scatto in costume da bagno: i fan ci vedono doppio…

La foto è stata montata in modo creativo e artistico: fa da sfondo un nuvoloso cielo tutto rosa e, in un’unica immagine, è presente alla sinistra una Jasmine dall’espressione seria e, alla destra, una Jasmine provocante con la bocca semi – aperta.

Sono stati quasi 5.000 i mi piace già ricevuti e più di 190 i commenti scritti dai seguaci, tra i quali spicca quello della madre Loredana Lecciso, che le manda un cuoricino rosso.

Tra i messaggi degli utenti si leggono moltissimi complimenti: il post è stato super apprezzato dai fan!